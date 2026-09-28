Игорь Ларионов раскритиковал игру команды после победы над «Барысом»

Петербуржцы уверенно начали гостевой матч и вели в счете (3:0, 5:1), но позволили сопернику обострить ситуацию. Ларионов раскритиковал команду за то, что СКА допустил большое количество голевых моментов у своих ворот.

Специалист указал, что голкипер СКА Артемий Плешков провел блестящий матч, отразив 33 броска в створ.

«Мы просто перестали играть в умный хоккей. Мы должны быть более солидными с точки зрения организации и ведения игры. Есть проблески хорошей, яркой игры. Но в то же время они перемежаются с негативными моментами, с небрежностью. Мы позволяем сопернику слишком легко делать вещи, которые не хотели бы видеть», — сказал Ларионов.

СКА набрал 14 баллов в восьми матчах. Команда занимает второе место в Западной конференции, но по потерянным очкам является лучшей во всей КХЛ.