Игорь Ларионов раскритиковал игру команды после победы над «Барысом»

Ларионов после победы СКА над «Барысом»: «Мы перестали играть в умный хоккей»

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов прокомментировал игру команды в победном матче КХЛ с «Барысом» (5:3) в Астане.

Петербуржцы уверенно начали гостевой матч и вели в счете (3:0, 5:1), но позволили сопернику обострить ситуацию. Ларионов раскритиковал команду за то, что СКА допустил большое количество голевых моментов у своих ворот.

Специалист указал, что голкипер СКА Артемий Плешков провел блестящий матч, отразив 33 броска в створ.

«Мы просто перестали играть в умный хоккей. Мы должны быть более солидными с точки зрения организации и ведения игры. Есть проблески хорошей, яркой игры. Но в то же время они перемежаются с негативными моментами, с небрежностью. Мы позволяем сопернику слишком легко делать вещи, которые не хотели бы видеть», — сказал Ларионов.

СКА набрал 14 баллов в восьми матчах. Команда занимает второе место в Западной конференции, но по потерянным очкам является лучшей во всей КХЛ.

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