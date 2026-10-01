Батраков рассказал, как Карпин отреагировал на его переход в «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу», как его встретил по приезду в расположение национальной команды главный тренер сборной Валерий Карпин.

Батраков в августе перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». Ранее Карпин не вызывал в сборную Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада» сразу после его перехода, чтобы футболист мог получше адаптироваться в новом клубе.

По мнению Батракова, с ним такого не произошло, потому что из Стамбула можно прилететь в Москву прямым рейсом, тогда как Захаряну пришлось бы добираться окольными маршрутами. Футболист признался, что у него не было разговора с Карпиным перед переходом в турецкий клуб.

«Отдельного разговора не было. Встретились, когда я приехал на базу. Он спросил: «Как дела, турок?», — сказал Батраков.

Полузащитник подчеркнул, что он всегда рад вызову в сборную России.

Алексей Батраков вышел в стартовом составе сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:0) и отдал голевую передачу на Александра Головина.