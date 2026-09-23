«В 44 года выбор более осознанный»: Наталья Водянова объяснила позднее материнство

44-летняя российская супермодель Наталья Водянова недавно родила шестого ребенка. В интервью интернет-изданию «7Дней.ru» она призналась , что хотела вновь погрузиться в процесс ожидания ребенка.

Водянова отметила, что рожать в зрелом возрасте — не то же самое, что становиться матерью в молодости. По ее словам, в настоящее время у женщин гораздо больше возможностей совмещать карьеру и семейную жизнь.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что была очень молода, когда в 19 лет родила первого ребенка. Но многие мои подруги поступили так же. На моей родине это в порядке вещей: я не чувствовала себя особенной», — сказала Наталья.

Модель подчеркнула, что никогда не жалела о том, что стала матерью в молодом возрасте, и считает большую семью частью своей истории.

Ключевым моментом для Водяновой стало то, что ее решение родить еще одного ребенка поддержал муж. К началу отношений с Антуаном Арно супермодель уже воспитывала двух сыновей и дочь от первого брака с Джастином Портманом. Водянова опасалась, что дети не примут Арно, но в итоге все наладилось, и они стали настоящей семьей.

В начале сентября 2026 года Водянова родила дочь, которой дали три имени — Анна Наталья Лариса (последнее имя выбрали в честь мамы и бабушки модели). Девочка стала третьим общим ребенком Натальи и Антуана Арно.

Ранее сообщалось, что комик Гарик Харламов впервые вышел в свет после рождения второй дочери.