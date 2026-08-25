РПЛ захлестнула волна тяжелых травм: что произошло с Кривцовым, Литвиновым, Бариновым и Мойзесом

Никита Кривцов («Краснодар»)

Полузащитник «Краснодара» мощно начал сезон, в четырех матчах чемпионата у него было 3+1, но главное — Кривцов удачно освоил новую для себя роль, заменив на позиции десятки Эдуарда Сперцяна. По набору скиллов это несколько другой футболист, эксперты восхищались физической силой и вездесущностью Кривцова.

Самое обидное, что травму он получил на ровном месте без противодействия со стороны соперников. Пытался отдать пас пяткой и тут же захромал. Несколько источников сообщили, что полузащитник порвал сухожилие. Если так, то операция и восстановление займут от четырех до шести месяцев. Следовательно, футболист может вернуться на поле только в весенней части чемпионата.

На позиции десятки в «Краснодаре» могут сыграть Хуан Боселли или новичок команды Кристиан, но это оголит позиции на фланге атаки.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Фото: [ Руслан Литвинов/ФК «Спартак» ]

Полузащитник «Спартака» покидал матч с «Зенитом» на коляске. Травма тоже получилась нелепой — Литвинов собирался пробить по мячу, но попал по ноге выскочившего из-за спины Густаво Мантуана. Поначалу можно было заподозрить повреждение голеностопа, но Литвинов держался за колено и самостоятельно не смог уйти с поля.

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Литвинова диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Первоначальный диагноз был страшнее, но связка не порвана, значит, лечение предположительно займет около месяца. Значительная часть этого времени придется на сентябрьскую паузу для сборных.

Литвинов стал важнейшей частью команды при Хуане Карлосе Карседо. Формально он выходит на позиции опорного полузащитника, но при атаке «Спартака» становится третьим защитником, страхуя крайних игроков обороны. Кроме того, Руслан важен для продвижения мяча вперед и прессинга.

У «Спартака» есть целый набор опций, чтобы заменить Литвинова. В центр может вернуться Жедсон Фернандеш, есть на скамейке Данил Пруцев, должен восстановиться после травмы Кристофер Мартинс.

Мойзес и Дмитрий Баринов (ЦСКА)

Фото: [ Мойзес/ПФК ЦСКА ]

Сразу две пробоины получил ЦСКА. Сначала в матче с «Факелом» вылетел Мойзес — повреждение крестов, срок восстановления до полугода. Удивительно, но бразилец с такой травмой довел матч до конца, а неутешительный диагноз пришел уже позже.

В следующем матче Дмитрий Баринов вышел на замену против родного «Локомотива», и уже через шесть минут полузащитник получил повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок колена. В ЦСКА диагноз подтвердили, но сроков восстановления не назвали — понятно, что надолго. А ведь шесть лет назад Баринов уже рвал кресты.

Мойзес был практически незаменим на левом краю защиты. В игре с «Локомотивом» позицию бразильца занял Данил Круговой, но все же его родной фланг — правый. И Мойзес, и Баринов — важнейшие игроки ЦСКА в раздевалке, даже сложно представить, кто их может заменить в этом качестве в молодой армейской команде.

Еще одно немаловажное обстоятельство: трое из четырех травмировавшихся — россияне. У ЦСКА, пожалуй, нет серьезных проблем с лимитом на легионеров, а вот тренерам «Краснодара» и «Спартака» дополнительно придется поломать голову, чтобы заменить паспортистов.