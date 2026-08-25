«Здоровье по графику»: 66% россиян проходят обследования раз в год

По данным опроса сервиса «Атлас» (есть в распоряжении «Газеты.Ru» ), 66% россиян проходят медицинские обследования не реже одного раза в год. Еще по 17% респондентов обращаются к врачам раз в несколько лет либо только при появлении жалоб.

Осознанное отношение к здоровью, как показало исследование, формируется преимущественно во взрослом возрасте: 35% опрошенных впервые серьезно задумались об этом в 26–35 лет, 31% — в 18–25 лет. Лишь 8% уделяли внимание здоровью до совершеннолетия, 13% — после 45 лет.

Главным мотивом заботы о себе 79% респондентов назвали желание прожить долгую и активную жизнь. Для 65% важны внешний вид и самочувствие, для 53% — профилактика заболеваний. Около трети участников связывают это с интересом к данным о своем организме (32%) или с конкретными жизненными событиями (31%).

56% опрошенных полагают, что качество жизни и самочувствие зависят от понимания особенностей организма и решений на основе этих знаний. 31% считают ключевым фактором образ жизни, 11% — наследственность.

«Исследование показало еще одну важную тенденцию: люди все чаще хотят понимать особенности своего организма и принимать решения не только на основе общих рекомендаций, но и исходя из персональных данных о здоровье. Важную роль начинают играть современные технологии: каждый четвертый опрошенный (25%) регулярно использует цифровые сервисы с данными о своем организме, анализы и результаты тестирований. Еще 56% обращаются к ним время от времени», — отметил генеральный директор сервиса Александр Сморчков.

В опросе участвовала 1 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее сообщалось о том, что правительство утвердило новые правила платных медуслуг с 1 сентября.