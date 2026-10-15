Сафонов помог ПСЖ обыграть «МанСити», камбэк «Реала», голевой прорыв «Ливерпуля»: безумный день в ЛЧ

В среду, 14 октября, в Лиге чемпионов УЕФА состоялись девять матчей второго тура общего этапа. Почти все игры получились удивительно богатыми на забитые мячи.

Сафонов сыграл лучше Доннаруммы

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов встретился с бывшим вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой, который сейчас защищает ворота «Манчестер Сити». Победа осталась за россиянами.

ПСЖ доминировали в первом тайме. Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Витинья забили три мяча. «Сити» проснулся после перерыва — Эрлинг Холанд пробил головой, Сафонов лишь слегка коснулся мяча. Магн Аклиуш снова сделал счет крупным, Холанд оформил дубль и подарил надежду на камбэк.

В концовке настало время Сафонова. В частности, он потащил удар в упор от норвежского супербомбардира, а всего записал на свой счет шесть сэйвов, причем четыре удара были из пределов штрафной площади. В самой концовке отличился и Доннарумма, взяв пенальти от Фернана Торреса. 4:2 — ПСЖ продолжает блистать в Лиге чемпионов.

Чудесное возвращение Моуринью в Рим

Фото: [ УЕФА ]

«Реал» приехал в Рим на встречу с бывшим клубом Жозе Моуринью. Долгое время «Рома» была острее: в первом тайме команды обменялись голами Мартена де Рона и Килиана Мбаппе, а во втором дубль Дониэлла Малена обозначил преимущество хозяев.

«Рома» вела в два мяча, но «Реал» перевернул игру, забив за семь минут три мяча после угловых. Удивительно, но героем стандартов Королевского клуба стал невысокий (173 см) Эндрик. Вышедший на замену бразилец дважды выигрывал борьбе в воздухе — в первый раз после его удара головой на добивании сыграл Карлос Эспи, во втором случае Эндрик забил сам, зависнув в воздухе. После еще одного углового Антонио Рюдигер подставил ногу. 4:3 в пользу «Реала».

«Это были два матча в одном: сначала «Рома» превосходила нас во всем, а в последние 20 минут «Реал» было не остановить», — отметил после матча Жозе Моуринью.

«Ливерпуль» разбушевался

Фото: [ УЕФА ]

«Ливерпуль» приехал в Линц на встречу с ЛАСКом и устроил шикарное шоу для болельщиков. Команды выдали самый результативный матч во втором туре Лиги чемпионов с девятью мячами.

«Ливерпуль» победил со счетом 6:3, а по ходу матча вел в пять мячей, но расслабился в концовке. Главным героем стал дорогущий новобранец английского клуба Брэдли Барколя. Перешедший из ПСЖ вингер забил первые голы за «Ливерпуль» и впервые в карьере сделал хет-трик. Главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола сказал, что еще накануне на тренировке почувствовал, что Барколя поймал свою игру и способен на многое.

Также за «Ливерпуль» отличились Рональд Араухо, Джереми Фримпонг и Льюис Кумас. У ЛАСКа забили Роберт Любичич и Флориан Флекер, оформивший в концовке дубль за три минуты.

Хайкин остановил «Боруссию»

Фото: [ УЕФА ]

Норвежцы продолжают осваивать Лигу чемпионов. Накануне «Викинг» сыграл вничью с «Баварией» (3:3), а на следующий день от «Буде-Глимт» пострадал еще один немецкий топ, дортмундская «Боруссия».

Причем «Буде-Глимт» сразу забрал инициативу, создал несколько хороших моментов и в начале второго тайма Фредрик Шевольд забил единственный гол.

«Боруссия» активизировалась в концовке, но Никита Хайкин сыграл безошибочно. Российский голкипер четыре раза выручил свою команду.

Другие результаты

Фото: [ УЕФА ]

«Астон Вилла» одержала самую крупную победу в еврокубках в своей истории, устроив кошмар для «Фенербахче» (6:0). Новичок команды Йохан Манзамби забил в свой день рождения, Николя Джексон и Росс Баркли оформили по дублю, а итог разгрому подвел Тэмми Абрахам.

«Фейеноорд» обыграл «Комо» (3:2), причем счет открыли итальянцы. Героем матча стал Анис Хадж-Мусса, организовавший два гола голландцев во втором тайме.

«Шахтер» обыграл АЕК (3:1). Счет открыли греки (Ловро Майер), но затем забивали только игроки украинского клуба — Педриньо, Винисиус Тобиас и Глейкер Мендоса.

«Бетис» в ярком матче переиграл «Порту» (3:2). Лидерство в счете переходило от одной команды к другой, пока в концовке капитан испанцев Иско не поставил победную точку с пенальти.

«Штутгарт» в гостях разгромил Слован. Впервые после чемпионата мира забил сверкнувший на мундиале Дениз Ундав.