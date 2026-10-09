Свадьба под вопросом: из соцсетей Плаксиной пропали фотографии с 22-летним женихом
StarHit: Татьяна Плаксина удалила совместные фото с 22-летним Артемом Москвиным
Фото: [соцсети]
36-летняя Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, начала удалять совместные фотографии с 22-летним Артемом Москвиным, сообщает StarHit. Свадьба пары, судя по всему, не состоится. Сама девушка не комментирует причину своих действий.
В Сети считают, что Татьяна разочаровалась в избраннике. Недавно Артем начал оскорблять подписчиков, в том числе использовал нецензурную брань. Его задели разговоры о разнице в социальном статусе с невестой. Успенская тоже была недовольна поведением Артема. Она заявляла, что «уволит его с должности зятя» из-за сквернословия.
Еще вчера Татьяна рассказывала, что Артем подарил возлюбленной картину художника Геннадия Райшева, а она поделилась своими впечатлениями. В прошлом месяце Москвин писал Плаксиной трогательные слова о любви.
Ранее Артем Москвин пожаловался на периодическое отсутствие денег.