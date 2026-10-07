«В свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе...»: Елена Воробей показала фото в концертном костюме

Заслуженная артистка России Елена Воробей активно гастролирует по стране со спектаклем «Мужчина с доставкой на дом». Сейчас актриса выступает в Воронеже, далее планируются постановки в Сочи и Москве, пишет VOICE.

Звезда экрана опубликовала снимок, сделанный в гримерке перед зеркалом. На Елене было облегающее черное боди со стразами и босоножки на высоких каблуках, наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Кажись, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе... Идеальный концертный костюм для югов!» — подписала снимок Воробей.

Она добавила, что поправилась на 1,5 на во время пребывания на Дальнем Востоке. Юмористка объяснила, что на нее «набросились» морепродукты, которым она не смогла сопротивляться.

У Воробей есть 23-летняя дочь Софья Лебенбаум, которая актриса родила от бизнесмена Игоря Константиновича. Мужчина, по словам Елены, не участвовал в воспитании девочки и не помогал ей финансово. Константинович умер в 2016 году после падения с лестницы.

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