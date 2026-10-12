«Я всегда играю в игры»: Бен Аффлек признался, что ругается со школьниками в онлайн-играх

muz-tv: Бен Аффлек играет в онлайн-игры и ругается с 12-летними школьниками

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

54-летний известный голливудский актер Бен Аффлек стал гостем аудиошоу братьев Келси — Джейсона и Трэвиса. Там он неожиданно для многих признался, что увлекается сетевыми играми, сообщает «МУЗ-ТВ».

При этом, признался Бен, он не только сопровождает сына на турнирах, но и сам проводит время за виртуальными баталиями. Аффлек предпочитает спортивные симуляторы, а также популярную игру Фортнайт и стрелялки от первого лица.

Аффлек отметил, что считает себя довольно сильным игроком, однако, признался он, есть соперники, которые заставляют его нервничать. Ими оказались 12-летние школьники. Когда они побеждают, то начинают дразнить Аффлека.

«Я не так уж плох! Я взрослый мужчина!» — отвечает актер оппонентам.

У самого Аффлека трое детей от брака с американской актрисой Дженнифер Гарнер: две дочери и сын. Пара делит опеку над детьми поровну: одну неделю они проводят с отцом, вторую — с матерью. В 2026 году Бен отмечал, что старается выбирать проекты со съемками в Лос-Анджелесе, чтобы быть рядом с детьми и не упускать важные моменты их взросления.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Меган Фокс столкнулась с хейтом из-за старого видеоролика.

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