«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

VOICE: Анна Довлатова считает, что в наши дни Кашпировский не имел бы успеха

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

52-летняя актриса и телеведущая Алла Довлатова прокомментировала уход из жизни психотерапевта Анатолия Кашпировского, который прославился в конце 1980-х телевизионными сеансами гипноза, пишет VOICE.

Артистка считает, что Кашпировский был талантливым человеком и обладал определенной «магией», был хорош как гипнолог и психотерапевт. По ее мнению, Кашпировский понимал чувства народа в то время — люди ощущали себя обездоленными. При этом Анна убеждена, что в наши дни Кашпировский не имел бы такого успеха.

«Просто сейчас бы такую лавочку уже закрыли сразу. Однозначно», — отметила телезвезда.

Довлатова также высказалась о блогере Елене Блиновской, которая давала ложную надежду многим людям. Актриса подчеркнула, что Блиновская несколько раз пыталась попасть в ее эфир на «Русском радио». Продюсер Анны разрешила Елене провести сеанс в прямом эфире — королеве марафонов пообещали час эфирного времени, но та в итоге отказалась.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября — ему было 87 лет. Прощание с психотерапевтом запланировано на 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.

Ранее внебрачный сын Анатолия Кашпировского рассказал о последнем разговоре с отцом.

Актуально

Читайте также

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Актриса Антонова отреагировала на новость о разводе с мужем

Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги

«Ни цветочка, ни веночка»: Феликс Грозданов высказался об отсутствии реакции Пугачевой на смерть Соседова

«Ни цветочка, ни веночка»: Феликс Грозданов высказался об отсутствии реакции Пугачевой на смерть Соседова

Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

«Дальний Восток, встречай»: звезда «Громовых» поделилась новым фото без макияжа

«Дальний Восток, встречай»: звезда «Громовых» поделилась новым фото без макияжа

Суд снова наказал Монеточку за нарушение порядка закона об иноагентах

Суд снова наказал Монеточку за нарушение порядка закона об иноагентах

Иноагент Моргенштерн анонсировал концерт в Армении

Иноагент Моргенштерн анонсировал концерт в Армении

46-летняя светская львица Алена Кравец ждет ребенка

46-летняя светская львица Алена Кравец ждет ребенка

«Может, кто-то ногу подставил»: Дзюник засомневался в официальной версии смерти Соседова

«Может, кто-то ногу подставил»: Дзюник засомневался в официальной версии смерти Соседова

В суде состоялось предварительное слушание по иску Дибровой к Товстик

В суде состоялось предварительное слушание по иску Дибровой к Товстик

«Сбылась его мечта — попасть в Якутию»: стало известно, как провел последние часы жизни Соседов

«Сбылась его мечта — попасть в Якутию»: стало известно, как провел последние часы жизни Соседов

Звезда «Ранеток» Студилина восхитила поклонников фигурой в бикини

Звезда «Ранеток» Студилина восхитила поклонников фигурой в бикини

Добавьте mosregtoday.ru в избранное