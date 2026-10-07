«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

52-летняя актриса и телеведущая Алла Довлатова прокомментировала уход из жизни психотерапевта Анатолия Кашпировского, который прославился в конце 1980-х телевизионными сеансами гипноза, пишет VOICE.

Артистка считает, что Кашпировский был талантливым человеком и обладал определенной «магией», был хорош как гипнолог и психотерапевт. По ее мнению, Кашпировский понимал чувства народа в то время — люди ощущали себя обездоленными. При этом Анна убеждена, что в наши дни Кашпировский не имел бы такого успеха.

«Просто сейчас бы такую лавочку уже закрыли сразу. Однозначно», — отметила телезвезда.

Довлатова также высказалась о блогере Елене Блиновской, которая давала ложную надежду многим людям. Актриса подчеркнула, что Блиновская несколько раз пыталась попасть в ее эфир на «Русском радио». Продюсер Анны разрешила Елене провести сеанс в прямом эфире — королеве марафонов пообещали час эфирного времени, но та в итоге отказалась.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября — ему было 87 лет. Прощание с психотерапевтом запланировано на 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.

Ранее внебрачный сын Анатолия Кашпировского рассказал о последнем разговоре с отцом.