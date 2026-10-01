Лолита призналась, что дочь заставила ее пересмотреть подход к жизни

62-летняя певица Лолита Милявская рассказала, как изменилось ее отношение к жизни из-за рождения дочери с синдромом Аспергера, пишет «Леди.Mail».

В интервью Юлии Меньшовой артистка призналась, что после 55 лет начала по-новому ценить каждый день и задумываться о будущем своей дочери Евы, которая родилась в браке с режиссером Александром Цекало. Лолита отметила, что уже пять лет думает над тем, кому сможет доверить дочь после себя и как составить завещание.

«Это меня как будто застраховало от параноидальных мыслей — старею я или нет, есть ли у меня морщины», — сказала она.

Ева — единственная дочь Лолиты. Она родилась 3 ноября 1998 года на шестом месяце беременности. Вес девочки при рождении был чуть больше килограмма.

Долгое время отцом Евы считали Александра Цекало, но позже Лолита намекнула, что биологический отец — другой мужчина. Официально певица это не подтверждала.

Несмотря на диагноз, Ева окончила филологический факультет Варшавского университета, выучила несколько языков и увлекается переводом фильмов.

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