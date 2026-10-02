«Я сделала все, что могла»: Самойлова вышла на связь после скандального интервью у Собчак

Накануне журналистка выпустила целых три части интервью с бывшей женой 41-летнего рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейна), в котором она рассказала об абьюзе и угрозах с его стороны. В комментариях под трилогией многие осудили Оксану за то, что она долго терпела и оставляла детей с отцом.

Самойлова признала вину перед детьми, но подчеркнула, что всегда действовала в их интересах и была хорошей матерью.

«В этой ситуации я сделала все, что могла, в тот момент, когда это стало возможным юридически. Все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки», — призналась она.

Блогер добавила, что работа по уходу за детьми расписана на год вперед и выполнить ее может только она сама.

Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака. В ночь с 3 на 4 июля в подмосковном доме рэпера произошел инцидент со стрельбой, после чего Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова улетела во Францию без детей.