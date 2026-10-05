46-летняя светская львица Алена Кравец ждет ребенка

Светская львица Алена Кравец объявила о беременности в 46 лет — для нее это будет первый родной ребенок, сообщает Teleprogramma.org.

По словам Алены, беременность стала для нее наградой свыше после тяжелого опыта с приемной дочерью. Звезда не раскрывает срок беременности и пол ребенка. Кравец призналась, что адаптируется к изменениям тела и начинает привыкать к новому состоянию.

Напомним, долгие годы Алена воспитывала приемную дочь Даниеллу, которую удочерила в младенчестве. В подростковом возрасте отношения между ними испортились. По словам светской львицы, девочка начала воровать, устраивать дебоши и водить домой посторонних мужчин. В 2022 году Карвец отказалась от удочерения, и Даниелла вернулась в детский дом.

Позже, когда девочка стала чуть старше, она обвинила приемных родителей в побоях и унижениях и потребовала ₽600 млн компенсации за «испорченное детство». Кравец не раз публично высказывалась о бывшей дочери резко, а в эфире ток-шоу даже ударила ее по лицу.

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