«Зенит» обыграл в товарищеском матче БАТЭ

«Зенит» одолел БАТЭ благодаря голу полузащитника Шаталова из молодежки

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Петербургский «Зенит» в контрольном матче обыграл белорусский БАТЭ со счетом 1:0. Единственный мяч забил 18-летний полузащитник Иван Шаталов, привлеченный из молодежной команды.

Сергей Семак выпустил в стартовом составе всех сильнейших игроков, доступных ему на данный момент. В частности, с первых минут на поле вышли шесть бразильцев. Однако долгое время петербуржцы не могли распечатать ворота соперников.

Во второй половине матча тренерский штаб «Зенита» начала вводить в игру футболистов из молодежной команды. На 75-й минуте на поле вышел 18-летний полузащитник Иван Шаталов, и эта замена тут же сработала. Молодой футболист протащил мяч по центру и с линии штрафной точно пробил в нижний угол.

После длинной паузы на матчи сборной возобновится чемпионат России. В 10-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» в центральном матче тура. Петербургский клуб занимает пятое место с 18 очками, «быки» лидируют, набрав 21 балл.

Ранее защитник «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил самого «противного» форварда, против которого ему доводилось играть.

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