Успенская объяснила отмену своих концертов в России

Газета.Ru: Любовь Успенская объяснила отмену собственных концертов в России

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

72-летняя певица Любовь Успенская оказалась в центре внимания из-за череды отмененных выступлений, пишет. Артистка выступила с объяснением и подчеркнула, что дело вовсе не в состоянии ее здоровья, передает «Газета.Ru».

По словам Любови Залмановны, виноваты организаторы гастролей, которые неправильно спланировали ее маршрут. Они обещали, что переезды между городами будут занимать около двух часов, но в реальности дорога растягивалась на шесть часов и больше.

Кроме того, концерты стояли в графике почти каждый день, без перерывов на полноценный отдых. Такая нагрузка оказалась непосильной.

Так, в Саратове 9 октября не состоялся концерт Успенской, и зрители узнали об отмене только тогда, когда пришли на площадку. Похожая ситуация произошла в сентябре 2026 года в Барнауле. Тогда певица опоздала на самолет, потому что застряла в пробке из-за аварии.

Ранее сообщалось, что концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании.

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