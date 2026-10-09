Пелагея назвала истинную причину развода с Телегиным

VOICE: Пелагея призналась, что Иван Телегин изменил ей, когда они были в браке

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

40-летняя певица Пелагея долгое время не комментировала свой развод с 34-летним хоккеистом Иваном Телегиным из-за дочери, но недавно решила разложить все по полочкам. В интервью Лауре Джугелии артистка призналась, что причиной расставания стали разные образы жизни. Ее слова приводит VOICE.

Пелагея сообщила, что измена со стороны Телегина была, но, по ее словам, не с той женщиной, с которой он сейчас находится в отношениях.

«То есть был кто-то еще… Сохранить отношения мы не пробовали, не было никаких шансов, потому что это уже была не первая история», — сказала певица.

О расставании пары стало известно в декабре 2019 года — Пелагия и Иван прожили в браке три года. Изначально они договорились, что каждый остается при своем имуществе, а Телегин выплачивает алименты.

Позже хоккеист изменил свое мнение, и, по словам Пелагеи, это была спланированная акция с выводом средств. У нее не было мыслей о брачном договоре, потому что это были ее первые отношения, где мужчина зарабатывал сопоставимые с ней деньги.

Больше всего Пелагею измотали не сам развод, а последующие суды. Она тяжело переживала то, как некрасиво происходил процесс, включая заказные статьи в течение года и угрозы от адвокатов экс-мужа уничтожить ее репутацию.

До этого брака Пелагея была два года замужем за режиссером проекта Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем, развод с которым, по ее словам, был спокойным. Телегин сейчас женат на предпринимательнице Марии Гончар.

Ранее сообщалось, что Пелагея потерпела поражение в судебном споре о взыскании ₽72 млн в качестве долга бывшего мужа.

Актуально

Читайте также

Десятая жена Бари Алибасова — младшего заявила, что он не возвращает их дочь домой

Десятая жена Бари Алибасова — младшего заявила, что он не возвращает их дочь домой

Рудковская назвала Бузову «невероятной трудягой» после стадионного шоу в столице

Рудковская назвала Бузову «невероятной трудягой» после стадионного шоу в столице

Звезда российских мелодрам Наталия Антонова решила развестись после 21 года брака

Звезда российских мелодрам Наталия Антонова решила развестись после 21 года брака

«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой

«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой

Паулина Андреева появилась на открытии бутика в Москве

Паулина Андреева появилась на открытии бутика в Москве

«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

«Люди часто наступают на одни и те же грабли»: Боня ответила Сысоевой на обвинения в кибербуллинге

«Люди часто наступают на одни и те же грабли»: Боня ответила Сысоевой на обвинения в кибербуллинге

Лауреатам премии «Звезды Хайпа» вручат табуретки вместо статуэток

Лауреатам премии «Звезды Хайпа» вручат табуретки вместо статуэток

Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

Стало известно, при каких условиях Варнава готова приехать в Москву с Кипра

Стало известно, при каких условиях Варнава готова приехать в Москву с Кипра

Добавьте mosregtoday.ru в избранное