Тренер сборной Аргентины предрек тяжелые времена для команды после ухода Месси

Знаменитый нападающий в последний раз сыграл за сборную Аргентины в товарищеском матче с Бенином (3:0), в котором он забил гол и дважды ассистировал партнерам.

«То, что мы пережили за последние несколько лет — это необыкновенно, и впереди могут быть тяжелые времена. Мы готовы к ним, есть молодые новички, которые дадут нам... Но ощущение того, что он на твоей стороне, ни с чем несравнимо», — сказал Скалони.

Тренер подчеркнул, что можно собрать хорошую команду, которая будет бороться за награды, но неповторимой ауры Месси в ней больше никогда не будет.

Лионель Месси провел за национальную команду 208 матчей и забив 126 мячей. Нападающий трижды играл с командой в финалах чемпионата мира и в 2022 году завоевал трофей.