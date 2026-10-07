Тренер сборной Аргентины предрек тяжелые времена для команды после ухода Месси

Тренер Скалони: «У Аргентины могут быть тяжелые времена после ухода Месси»

Культура и спорт

Фото: [Ассоциация футбола Аргентины]

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после прощального матча Лионеля Месси за национальную команду.

Знаменитый нападающий в последний раз сыграл за сборную Аргентины в товарищеском матче с Бенином (3:0), в котором он забил гол и дважды ассистировал партнерам.

«То, что мы пережили за последние несколько лет — это необыкновенно, и впереди могут быть тяжелые времена. Мы готовы к ним, есть молодые новички, которые дадут нам... Но ощущение того, что он на твоей стороне, ни с чем несравнимо», — сказал Скалони.

Тренер подчеркнул, что можно собрать хорошую команду, которая будет бороться за награды, но неповторимой ауры Месси в ней больше никогда не будет.

Лионель Месси провел за национальную команду 208 матчей и забив 126 мячей. Нападающий трижды играл с командой в финалах чемпионата мира и в 2022 году завоевал трофей.

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