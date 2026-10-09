Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

Против следователя МВД Никиты Тулупова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС. Поводом стала пропажа изъятых у блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, драгоценностей — часов Rolex и браслета Bulgari общей стоимостью ₽14,4 млн. Украшения хранились в служебном сейфе в Новой Москве, однако позже исчезли оттуда.

7 февраля во время обысков в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта украшений, включая изделия Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier, а также ₽46 млн наличными. Адвокаты блогерши настаивали, что на драгоценности не был наложен арест, и они не были признаны вещественными доказательствами, поэтому их конфискация незаконна.

Еще весной Чекалина подала заявление на Тулупова и его коллегу. По ее словам, сотрудники не позволяли ей посещать врачей, несмотря на жалобы на сильные боли. Адвокаты считают, что из-за этого состояние онкобльной Чекалиной могло ухудшиться. В МВД подтвердили, что Валерии дважды отказывали в посещении частных клиник, однако отвергли обвинения в полном ограничении медицинской помощи.

По данным источников, в документах об изъятии имущества фигурировал один список украшений и часов, а в постановлении о назначении экспертизы — другое количество предметов. Позже выяснилось, что на исследование было передано еще меньше имущества. Защита заявляла ГСУ СКР о продаже украшений стоимостью свыше ₽40 млн.

ГСУ СКР требует арестовать Тулупова на два месяца. Он был задержан, однако прокуратура с арестом не согласилась, дав сторонам 72 часа на сбор доказательств. За превышение должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности следователю грозит до 10 лет заключения.

Ранее Луис Сквиччиарини трогательно обратился к Лерчек в день ее рождения.