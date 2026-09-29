«За ним стоят люди, которые его покрывают»: Собчак сделала заявление о Джигане после откровений Самойловой

Teleprogramma.org: Ксения Собчак заявила, что Джигана покрывают влиятельные лица

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

44-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак считает, что Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) пользуется чьей-то протекцией, поэтому ему все сходило с рук, пишет Teleprogramma.org.

По мнению Собчак, именно наличием покровителей можно объяснить отсутствие жестких правовых последствий для рэпера, несмотря на громкие инциденты с бывшей женой Оксаной Самойловой и их общими детьми. Телеведущая предположила, что Самойлова знает о покровителях Джигана, поэтому ее публичные высказывания звучат сдержанно.

«Она старается не сказать ничего лишнего, сглаживает углы», — отметила Ксения.

Слова Собчак добавили остроты в уже напряженную публичную дискуссию и вызвали новую волну обсуждений. Накануне Самойлова откровенно рассказала о случаях стрельбы, неадекватном состоянии Джигана, а также угрозах в ее адрес и в сторону детей.

Сейчас рэпер проходит лечение в одном из рехабов Израиля. После появления информации о том что Джиган взял в заложники персонал в собственном доме, он прокомментировал свое поведение: музыкант заявил, что снимал клип, а журналисты преувеличили эту историю.

Ранее Айза прокомментировала интервью Оксаны Самойловой у Ксении Собчак.

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