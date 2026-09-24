Ушла из жизни Марина Влади, женщина, которую любил Высоцкий

На 89-м году жизни скончалась французская актриса Марина Влади — последняя жена Владимира Высоцкого и одна из самых ярких фигур европейского кино. Об этом сообщает BFM.

О причинах смерти не сообщается. Последние годы Влади провела в Париже. Для советских зрителей она навсегда осталась женщиной, которая была рядом с Высоцким до его последнего дня в 1980 году. Их история любви, разлуки и борьбы стала легендой.

Марина Влади родилась в 1938 году в семье русских эмигрантов, покинувших родину после революции. Она начинала как балерина Парижской оперы, но уже в десять лет впервые снялась в кино. В 1963-м получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел».

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