Ушла из жизни Марина Влади, женщина, которую любил Высоцкий

Актриса Марина Влади, бывшая жена Высоцкого, умерла в 88 лет

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

На 89-м году жизни скончалась французская актриса Марина Влади — последняя жена Владимира Высоцкого и одна из самых ярких фигур европейского кино. Об этом сообщает BFM.

О причинах смерти не сообщается. Последние годы Влади провела в Париже. Для советских зрителей она навсегда осталась женщиной, которая была рядом с Высоцким до его последнего дня в 1980 году. Их история любви, разлуки и борьбы стала легендой.

Марина Влади родилась в 1938 году в семье русских эмигрантов, покинувших родину после революции. Она начинала как балерина Парижской оперы, но уже в десять лет впервые снялась в кино. В 1963-м получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел».

Ранее стало известно, что телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет.

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