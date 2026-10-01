В суде состоялось предварительное слушание по иску Дибровой к Товстик

Во вторник, 29 сентября состоялось предварительное слушание по делу между Еленой Товстик и Полиной Дибровой, сообщает KP.RU.

Интересы 37-летней бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва представляет адвокат Марина Дубровская. На предварительной беседе представитель 41-летней Елены Товстик, экс-жены бизнесмена Романа Товстика, с порога пообещала подать иски против Полины за какие-то высказывания, при этом настрой у представителя был агрессивный.

По словам Дубровской, предмет иска — фразы, касающиеся детей, которые имеют порочащий и оскорбительный характер. Диброва требует компенсацию морального вреда в размере ₽5 млн. Адвокат объяснила, что заявленные требования поддержаны в полном объеме.

Полина обратилась в суд с иском к Товстик из-за систематических оскорблений в свой адрес на протяжении более года. Терпение модели закончилось после того, как Елена затронула тему детей.

Ранее сообщалось, что 51-летний Роман Товстик подал иск к бывшей жене вслед за Полиной Дибровой.