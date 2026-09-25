«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили
Press LV: концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов
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Концерт 72-летней латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов, сообщило латвийское издание Press LV. Выступление было запланировано на 31 октября.
По словам представителя организаторов выступления Максима Милованова, за два месяца до концерта было продано лишь около 12% билетов. Он объяснил, что при таком уровне продаж организовывать мероприятие экономически нецелесообразно. Представитель организаторов также отметил, что изначально ожидал более высокого интереса со стороны зрителей.
Летом Вайкуле организовала в Юрмале фестиваль «Рандеву», на котором собрала российских звезд, уехавших из России после 2022-го года. Там же появились Алла Пугачева и юморист Максим Галкин*, с которыми Лайма дружит уже несколько лет.
Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.