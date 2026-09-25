«Продано лишь 12% билетов»: концерт Лаймы Вайкуле в Эстонии отменили

По словам представителя организаторов выступления Максима Милованова, за два месяца до концерта было продано лишь около 12% билетов. Он объяснил, что при таком уровне продаж организовывать мероприятие экономически нецелесообразно. Представитель организаторов также отметил, что изначально ожидал более высокого интереса со стороны зрителей.

Летом Вайкуле организовала в Юрмале фестиваль «Рандеву», на котором собрала российских звезд, уехавших из России после 2022-го года. Там же появились Алла Пугачева и юморист Максим Галкин*, с которыми Лайма дружит уже несколько лет.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.