Американская фигуристка восхитилась Трусовой на контрольных прокатах сборной России

«Трусова была невероятна. Ух, она просто чертовски крутая. То, что она делает все это, будучи мамой, — просто безумие. Боже мой, я не понимаю, как это вообще возможно. Уже то, что она делала до рождения ребенка, с трудом укладывалось в голове, а теперь она родила — и показывает такое», — сказала Гленн.