Американская фигуристка восхитилась Трусовой на контрольных прокатах сборной России
Фигуристка Гленн о контрольных прокатах в России: «Трусова чертовски крутая»
Фото: [ФФККР]
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Эмбер Гленн высказалась о выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России в минувшие выходные.
В произвольной программе серебряный призер Олимпиады в Пекине исполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц — двойной аксель, двойной аксель.
«Трусова была невероятна. Ух, она просто чертовски крутая. То, что она делает все это, будучи мамой, — просто безумие. Боже мой, я не понимаю, как это вообще возможно. Уже то, что она делала до рождения ребенка, с трудом укладывалось в голове, а теперь она родила — и показывает такое», — сказала Гленн.
Ранее Эмбер Гленн и Александр Малинин поддержали 13-летнего Александра Плющенко после его дебюта на международных соревнованиях за Азербайджан.