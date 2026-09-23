Американская фигуристка восхитилась Трусовой на контрольных прокатах сборной России

Фигуристка Гленн о контрольных прокатах в России: «Трусова чертовски крутая»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Эмбер Гленн высказалась о выступлении Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России в минувшие выходные.

В произвольной программе серебряный призер Олимпиады в Пекине исполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц — двойной аксель, двойной аксель.

«Трусова была невероятна. Ух, она просто чертовски крутая. То, что она делает все это, будучи мамой, — просто безумие. Боже мой, я не понимаю, как это вообще возможно. Уже то, что она делала до рождения ребенка, с трудом укладывалось в голове, а теперь она родила — и показывает такое», — сказала Гленн.

Ранее Эмбер Гленн и Александр Малинин поддержали 13-летнего Александра Плющенко после его дебюта на международных соревнованиях за Азербайджан.

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