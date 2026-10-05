Максим Виторган избавился от двух квартир в России

SHOT: Максим Виторган переписал две российские квартиры на дочь от первой жены

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

54-летний актер Максим Виторган переписал две московские квартиры стоимостью ₽100 млн на свою дочь от первой жены, сообщает NEWS.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Так, «однушка» в Большом Власьевском переулке площадью 47 кв. м, которой Виторган владел с 1998 года, сейчас оценивается в ₽47 млн. Вторая квартира — «двушка» площадью 62 кв. м на Краснопресненской набережной — была получена Максимом в 2018-м году от отца, народного артиста РФ Эммануила Виторгана. Она оценивается примерно в ₽55 млн.

Полина, дочь Виторгана-младшего, родилась в 1996-м году от актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. В этом же браке на свет появился сын Даниил. Максим также состоял в браке с маркетологом по имени Наталья, но этот союз оказался недолгим.

С 2013-го по 2019-й год актер состоял в браке с телеведущей Ксенией Собчак, которая родила от него сына. Практически сразу после развода Виторган женился на актрисе Нино Нинидзе, но и этот союз распался в 2023-м году.

Ранее сообщалось, что внук юмориста Евгения Петросяна стал обладателем шикарной квартиры в США.

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