Вратарь Шестеркин стал героем матча в НХЛ: героически отыграл в воротах и сам забросил шайбу

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин забросил шайбу в матче НХЛ с «Тампой»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:1. Героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Вратарь совершил несколько ключевых спасений, отразил 24 броска из 25, а в концовке матча сам стал автором гола, метко бросив через всю площадку по пустым воротам соперника.

Первую шайбу после перехода в «Рейнджерс» из «Вегаса» записал на свой счет нападающий Павел Дорофеев. Также на его счету голевая передача. Форвард назван второй звездой матча, первая звезда, естественно, у Шестеркина.

У «Тампы» единственную шайбу забросил Никита Кучеров, которому ассистировал новичок команды Илья Михеев.

Ранее в КХЛ ЦСКА одержал седьмую победу подряд.

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