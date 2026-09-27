Полина Диброва объяснила, почему поменяла фамилию на Товстик в соцсетях

7days.ru: Полина Диброва поменяла фамилию на Товстик в соцсетях из-за ботов

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя Полина Диброва объяснила, почему взяла фамилию Романа Товстика в социальных сетях.

Накануне стало известно, что бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва назвалась фамилией Товстик. Это спровоцировало слухи о тайном бракосочетании. Но Полина поспешила всех успокоить.

Как пишет «7Дней.ру», Диброва сменила фамилию из-за атаки ботов и хейтеров на один из ее личных аккаунтов. Полина заявила, что знает, кто заказал атаку на ее аккаунт.

«Они украли мое название в Telegram-канале по моей большой глупости и доверчивости. Соответственно, я разозлилась», — сказала модель.

Сейчас, призналась Диброва, она уже поменяла фамилию.

Прошлой осенью вокруг Полины, ее экс-мужа и 51-летнего бизнесмена Романа Товстик разгорелся скандал. Выяснилось, что модель ушла от Дмитрия к Роману, а сам бизнесмен разорвал отношения с женой Еленой, родившей ему шестерых детей. Эта история до сих пор не утихла и даже перешла в судебные разбирательства.

Ранее стало известно, что Роман Товстик больше не является прямым учредителем компании «Меридиан».

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