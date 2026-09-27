«Он был лучшим»: Пенкин назвал главную ошибку Сергея Соседова

MK.RU: Пенкин заявил, что Сергей Соседов не оставил последователей и учеников

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

65-летний заслуженный артист РФ Сергей Пенкин скорбит из-за смерти журналиста Сергея Соседова. В интервью MK.RU он назвал его одним из лучших музыкальных критиков России.

Пенкин отметил, что Соседов был очень грамотным и умным человеком, который четко и правильно высказывался по любому контексту. По мнению Пенкина, главная ошибка Соседова в том, что он не оставил после себя учеников, которые могли бы продолжить его дело.

«Ему надо было преподавать. Просто взять частную школу и преподавать. Первое — финансово это бы его поддержало. И второе - он оставил бы после себя учеников, настоящих критиков», — сказал артист.

Напомним, Соседов скончался после падения на лестнице в одном из отелей якутского города Нерюнгри. Критик отправился в республику, чтобы возглавить жюри конкурса красоты, но так и не успел это сделать.

Накануне организатор мероприятия Виктор Беззубов рассказал, что конкурс красоты в Якутии начался с минуты молчания в память о Сергее Соседове.

Актуально

Читайте также

Неизвестные бросили плед в Дору во время ее выступления

Неизвестные бросили плед в Дору во время ее выступления

«Грудь потеряла форму»: Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с новой проблемой

«Грудь потеряла форму»: Наталья Фриске похудела на 17 кг и столкнулась с новой проблемой

Продюсер Рудченко предположил, что организатор концертов Уэста может стать банкротом

Продюсер Рудченко предположил, что организатор концертов Уэста может стать банкротом

Сборы «Колобка» с Журавлевым в главной роли превысили ₽1 млрд

Сборы «Колобка» с Журавлевым в главной роли превысили ₽1 млрд

Выяснилось, кто получит наследство Ивана Краско

Выяснилось, кто получит наследство Ивана Краско

«Моя осень»: Бородина показала образ с выразительным декольте

«Моя осень»: Бородина показала образ с выразительным декольте

Налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Гвердцители

Налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Гвердцители

Брат Даниловой, живущий на Украине, отреагировал на ее уход

Брат Даниловой, живущий на Украине, отреагировал на ее уход

Лицо Пугачевой для раскрашивания по номерам появилось в продаже

Лицо Пугачевой для раскрашивания по номерам появилось в продаже

Команда из Подольска сыграет в четвертьфинале Подмосковной лиги КВН в Жуковском

Команда из Подольска сыграет в четвертьфинале Подмосковной лиги КВН в Жуковском

Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

Добавьте mosregtoday.ru в избранное