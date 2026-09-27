«Он был лучшим»: Пенкин назвал главную ошибку Сергея Соседова

65-летний заслуженный артист РФ Сергей Пенкин скорбит из-за смерти журналиста Сергея Соседова. В интервью MK.RU он назвал его одним из лучших музыкальных критиков России.

Пенкин отметил, что Соседов был очень грамотным и умным человеком, который четко и правильно высказывался по любому контексту. По мнению Пенкина, главная ошибка Соседова в том, что он не оставил после себя учеников, которые могли бы продолжить его дело.

«Ему надо было преподавать. Просто взять частную школу и преподавать. Первое — финансово это бы его поддержало. И второе - он оставил бы после себя учеников, настоящих критиков», — сказал артист.

Напомним, Соседов скончался после падения на лестнице в одном из отелей якутского города Нерюнгри. Критик отправился в республику, чтобы возглавить жюри конкурса красоты, но так и не успел это сделать.

Накануне организатор мероприятия Виктор Беззубов рассказал, что конкурс красоты в Якутии начался с минуты молчания в память о Сергее Соседове.