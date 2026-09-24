Сестра Бузовой объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения

38-летняя Анна Бузова, сестра певица Ольги Бузовой, объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения. Ее слова приводит MK.RU. В августе Бузова стала мамой — у нее и ее супруга Константина Штрыкина родилась дочь.

По словам Анны, выбор способа родов зависит только от медицинских показаний, а не от желания женщины. У нее были веские причины для отказа от самостоятельных родов: возраст, относящийся к категории старородящих, перенесенный инсульт, опухоль и ранее проведенная операция.

«То есть показания к кесаревому сечению были. Но тем не менее, я рассчитывала, что рожу сама», — сказала Анна.

Она обратилась к будущим мамам, которым предстоит операция, и посоветовала не расстраиваться, а сосредоточиться на безопасности, здоровье матери и ребенка и минимизации боли. Сестра певицы призвала отказаться от предрассудков относительно способа появления малыша на свет.

По словам Анны, современные исследования не подтверждают существенных различий в развитии детей, рожденных разными путями. Она порекомендовала женщинам доверять врачам и собственному выбору, ориентируясь на то, что лучше для них и их младенцев.

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