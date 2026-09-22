Психолога Лабковского экстренно госпитализировали

65-летнего психолога Михаила Лабковского экстренно госпитализировали из-за расслоения аорты, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Медикам пришлось провести две сложные операции на открытом сердце.

По информации источника, врачи протезировали у Лабковского восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол. Во время операции использовали систему искусственного кровообращения и временно полностью останавливали кровоток. Пациенту выполнили коронарное шунтирование и наладили сердечный ритм.

Сейчас Лабковский находится дома, но впереди — длительный восстановительный период. Реабилитация займет как минимум три месяца. Врачи строго предписали соблюдать режим и полностью исключить физические нагрузки.

Лабковский более 40 лет работает в сфере психологии. Широкую известность ему принесли книги «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства», а также авторская методика «6 правил».

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