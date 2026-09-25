«Великолепная фигура»: внучка Веры Глаголевой показала себя в бикини

lady.mail: внучка покойной Веры Глаголевой продемонстрировала фигуру в бикини

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

19-летняя Полина Симачева, внучка покойной Веры Глаголевой, опубликовала пост в личном блоге, у которого почти восемь тысяч подписчиков, пишет «Леди.Mail». В нем девушка показала, как проходит ее отдых в Таиланде.

На одном из снимков Полина позирует в бассейне в светло-коричневом мини-бикини и демонстрирует стройную фигуру. Поклонники оставили много комплиментов в комментариях.

Фото: [соцсети]

«Великолепная фигура! Тебе очень идет этот купальник», «Показывай свою жизнь чаще», «От снимков исходит свет», — написали фанаты.

Глаголева умерла в августе 2017 года. У актрисы остались три дочери, которые подарили ей внуков. Полина Симачева — одна из наиболее заметных наследниц актрисы. Девушка выбрала актерскую профессию, следуя примеру бабушки, и сейчас активно строит карьеру.

Ранее младшая дочь Веры Глаголевой и жена Александра Овечкина показала редкое фото с отцом.

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