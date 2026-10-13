Трусова и Дикиджи получили статус первых запасных на Гран-при: что дальше

Российские фигуристы возглавили Александра Трусова и Владислав Дикиджи возглавили список запасных на этапы Гран-при. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, что необходимого для того, чтобы россияне смогли соревноваться с сильнейшими.

Всего запланировано шесть этапов Гран-при: «Кубок Франции» (23-25 октября), «Скейт Канада» (30 октября — 1 ноября), «Кубок Китая» (6-8 ноября), «Скейт Америка» (13-15 ноября), «Кубок Финляндии» (20-21 ноября) и «Кубок Японии» (27-29 ноября). Финал Гран-при пройдет в китайском Чунцине 10-13 декабря.

Все просто: россиянам нужно дождаться, когда откажется кто-то из заявленных участников. Шансы на это совсем не нулевые: фигурист может получить травму или просто изменить свои планы. С учетом того, что у Трусовой и Дикиджи отличные суммы баллов на челленджерах, можно не слишком беспокоиться, что кто-то сможет их обойти.

Дикиджи уже едет в Китай

Фото: [ ФФККР ]

Владислав Дикиджи, кажется, удивляет сам себя. Чемпион России 2025 года не просто легко забрал челленджеры Kinoshita Group Cup и «Мемориал Дениса Тена» — в Казахстане он еще и побил все российские рекорды по баллам. По сумме двух программ он набрал феноменальные 312,79 балла. За всю историю фигурного катания больше набирали только Илья Малинин, Нэтан Чен и Юдзуру Ханю.

«Форма стала как будто бы еще лучше. Я и к Японии был очень хорошо готов, а сейчас мне еще легче стало. Чувствуется, что форма набирается. Не знаю, будет ли у нее спад и в какой момент. Надеюсь, что продержусь, как минимум, этот сезон. И буду работать в следующем», — сказал Дикиджи после победы в Казахстане.

Фигуристу очень подошли новые программы: они раскрывают его прыжковый потенциал и немного скрывают недочеты в компонентах, впрочем, и в этом аспекте Дикиджи впечатляюще прибавил.

У Владислава уже есть один этап Гран-при — он заявлен на турнир в Китае. Там он будет соревноваться, в частности, с японцем Шуном Сато, грузином Никой Эгадзе и олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым из Казахстана. Шансы, как минимум, на пьедестал очень неплохие. Но чтобы претендовать на финал нужно поучаствовать в двух этапах, на одном даже победы, скорее всего, не хватит.

Стратегически у Дикиджи хорошая позиция. После этапа в Шэньчжэне будет еще три, можно рассчитывать, что очередь дойдет.

У Трусовой есть шансы на заключительные этапы

Фото: [ соцсети Александры Трусовой ]

За возвращением Александры Игнатовой (Трусовой) следит весь мир фигурного катания. После четырех лет отсутствия и рождения ребенка «Русская ракета» все так же целеустремленна и легка, но повзрослевшая Трусова стала еще и более лиричной, более женственной, ее образ глубже, а промежутки между прыжками наполнены содержанием.

Первоначальную задачу Трусова выполнила: победила на челленджере в Алма-Ате с отличной суммой — 226,01. Теперь остается ждать образования вакансий. Про первые этапы сказать пока сложно, а вот на пятом свободное место, кажется, есть. Там заявлена олимпийская чемпионка Алиса Лю, которая пропускает сезон. В Финляндии Трусова, если попадет туда, сможет еще раз посоревноваться с Мао Шимадой, чемпионкой мира среди юниоров, которой она проиграла на Kinoshita Group Cup.

Еще одна олимпийская чемпионка из США Эмбер Гленн сезон официально не пропускает, но в первой ее части она занята другим делом — фигуристка участвует в суперпопулярном шоу «Танцы со звездами» . Пока она успешно выступает в паре с Пашей Пашковым (уроженцем Перми) и может пройти очень далеко. И поклонникам Трусовой нужно болеть за то, чтобы Гленн прошла как можно дальше. Тогда ей будет не до фигурного катания.

Эмбер Гленн заявлена на этапы в США (но там ее гарантированно заменит американка, у хозяев есть три квоты) и Японии. Этап в Токио — заключительный, поэтому пожелаем, чтобы американка как можно дольше продержалась на телешоу.

Конечно, ситуация для российских фигуристов очень непростая. Все время нужно пребывать в напряжении и при этом держать себя в наилучшей форме. Но других вариантов для полноценного возвращения в элиту фигурного катания пока что нет.