Экс-звезда «Дома-2» Пинчук отказалась от огненного цвета волос и сделала каре

31-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук кардинально сменила образ и показала поклонникам новую стрижку, пишет Super. Она опубликовала кадры, которые демонстрируют ее тотальное преображение. Изменения оказались настолько заметными, что подписчики не сразу узнали любимицу.

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Главным решением Ирины стал отказ от огненного цвета волос, который долгое время был ее визитной карточкой. Вместо яркого рыжего оттенка Пинчук выбрала глубокий темный цвет. Сама Ирина не стала обращаться к стилистам для стрижки: она сделала стильное каре самостоятельно, обрезав длину волос ножницами перед зеркалом.

Муж Ирины, Саламбек, оценил перемены по достоинству. Он пришел в восторг от новой прически жены и эмоционально прокомментировал ее преображение.

«Нереально круто, вообще суперски», — написал он.

Помимо смены имиджа, Пинчук поделилась и планами на ближайшее будущее. Она рассказала, что после отдыха с детьми отправится в путешествие на Бали вместе с супругом.

Ранее Ирина Пинчук впервые откровенно рассказала о новом возлюбленном.