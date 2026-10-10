Овечкин не забил в четвертом матче подряд на старте сезона в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в четвертом матче подряд на старте сезона в Национальной хоккейной лиге.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) 41-летний нападающий провел на площадке 13:57, совершил два броска и провел четыре силовых приема.

У Овечкина это четвертый сезон в карьере, когда он не забивал в четырех играх на старте. В сезонах 2012/13, 2023/24 и 2025/26 нападающий открывал лицевой счет в пятых матчах, а в первом случае (в сокращенном из-за локаута сезоне) это не помешало ему забрать «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу) с 32 голами в 48 матчах.

Отметим, что «Вашингтон» при этом достаточно успешно стартовал в чемпионате. Команда Овечкина одержала третью победу в четырех матчах и идет в группе лидеров Восточной конференции.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении Овечкина в КХЛ.