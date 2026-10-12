Аршавин назвал трех фаворитов РПЛ, исключив текущих лидеров

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о фаворитах Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

После 10-го тура во главе турнирной таблице оказалась столичные «Динамо» и ЦСКА. Они на одно очко опережают «Зенит» и «Краснодар» и на два — «Спартак».

Аршавин признал, что сейчас «Динамо» и ЦСКА выглядят хорошо, но на дистанции он считает фаворитами «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

«Для меня неожиданно первое место «Динамо». «Динамо» плохо начало чемпионат. Мне не казалось и сейчас не кажется, что у них чемпионский состав», — отметил Аршавин.

В 11-м туре РПЛ 18 октября «Динамо» и ЦСКА сыграют друг с другом.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги 10-го тура РПЛ.