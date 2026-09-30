В «Галатасарае» пересмотрят позицию Батракова в атаке

Fanatik: тренер «Галатасарая» Бурук пересмотрит роль Батракова в команде

Культура и спорт

Фото: [ФК «Галатасарай»]

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук планирует радикально перекроить атакующую линию своей команды сразу после завершения паузы на матчи сборных, пишет издание Fanatik.

По данным источника, неизменной останется лишь позиция центрфорварда у Виктора Осимхена. На левом фланге атаки больше времени получит дорогостоящий новичок команды Рафаэл Леау, а игравший на позиции десятки Юнус Акгюн перейдет на правый фланг. Его место должен занять россиянин Алексей Батраков. Здесь он, по мнению тренера, наилучшим образом сможет проявить свои креативные качества.

Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» 20 августа за €25 млн. Полузащитник провел пять матчей за турецкий клуб, отметившись одним ассистом.

После шести туров «Галатасарай» занимает второе место в чемпионате с 13 очками.

Ранее Матвей Кисляк прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ПСЖ.

Читайте также

Ушел из жизни Сергей Соседов

Ушел из жизни Сергей Соседов

Федор Смолов налетел на штраф от Роскомнадзора

Федор Смолов налетел на штраф от Роскомнадзора

Суд установил порядок встречи экс-мужа Мироновой с их сыном

Суд установил порядок встречи экс-мужа Мироновой с их сыном

Стало известно о возможном участии сына Орбакайте в СВО

Стало известно о возможном участии сына Орбакайте в СВО

Форвард «Вегаса» Барбашев начал сезон в НХЛ с двух ассистов

Форвард «Вегаса» Барбашев начал сезон в НХЛ с двух ассистов

«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

«Я хотела соответствовать стандартам»: Оксана Самойлова рассказала, зачем решилась на пластику

«Пневмония оборвала жизнь»: умер основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

«Пневмония оборвала жизнь»: умер основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

В «Балтике» объяснили, почему калининградская команда проводит сборы в Казани

В «Балтике» объяснили, почему калининградская команда проводит сборы в Казани

Призер чемпионата мира назвала Трусову лидером сборной России

Призер чемпионата мира назвала Трусову лидером сборной России

«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

«Амур» выстоял в матче с «Нефтехимиком»

«Амур» выстоял в матче с «Нефтехимиком»

Соболев осадил фаната, усомнившегося в честности победы «Зенита»

Соболев осадил фаната, усомнившегося в честности победы «Зенита»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное