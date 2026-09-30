В «Галатасарае» пересмотрят позицию Батракова в атаке

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук планирует радикально перекроить атакующую линию своей команды сразу после завершения паузы на матчи сборных, пишет издание Fanatik.

По данным источника, неизменной останется лишь позиция центрфорварда у Виктора Осимхена. На левом фланге атаки больше времени получит дорогостоящий новичок команды Рафаэл Леау, а игравший на позиции десятки Юнус Акгюн перейдет на правый фланг. Его место должен занять россиянин Алексей Батраков. Здесь он, по мнению тренера, наилучшим образом сможет проявить свои креативные качества.

Алексей Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай» 20 августа за €25 млн. Полузащитник провел пять матчей за турецкий клуб, отметившись одним ассистом.

После шести туров «Галатасарай» занимает второе место в чемпионате с 13 очками.

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