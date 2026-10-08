Испанец Альба недолго оставался без работы в России: после «Ростова» возглавил «Родину»

Футбольный клуб «Родина» объявил о назначении главным тренером испанца Джонатана Альбы. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Испанец начинал карьеру в России в 2018 году в «Ростове» Валерия Карпина, который пригласил его на должность тренера-аналитика. Эту же работу Альба выполняет и в сборной России. В 2025 году после ухода Карпина из «Ростова» испанец занял должность главного тренера.

Альба был уволен из «Ростова» 24 сентября и благородно отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта, войдя в непростое финансовое положение южан. «Родина» сразу же начала переговоры со специалистом, который за восемь лет в стране уже свободно говорит по-русски.

«Уверен, что под руководством Джонатана «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине. Безусловно, знание лиги, отсутствие бытовой адаптации и языкового барьера станут существенным преимуществом на старте работы Джонатана и его штаба», — подчеркнул генеральный директор «Родины» Александр Погонин.

После девяти туров «Родина» занимает 15-е место, набрав пять очков и одержав лишь одну победу — зато над чемпионом страны «Зенитом» (2:1). 11 октября «Родина» сыграет в гостях с ЦСКА.