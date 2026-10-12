Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России в Казани после отказа в нейтральном статусе

Фигуристка Камила Валиева выступит на первом этапе Гран-при России в Казани, следует из информации на портале по продаже билетов Kassir.ru.

На сайте опубликована афиша мероприятия с изображением Валиевой, а в описании перечислены титулы спортсменки — серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров, победительница финала юниорского Гран-при.

В августе Камила Валиева получила нейтральный статус от ISU, который вскоре был отозван. Фигуристка не стала подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить это решение. Таким образом, в нынешнем сезоне Валиева сможет выступать только на внутренних соревнованиях.

После отбытия четырехлетней дисквалификации Камила Валиева тренируется у Светланы Соколовской, программы на новый сезон ей поставил хореограф Бенуа Ришо.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова убедительно выиграла турнир «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате.