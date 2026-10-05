Шаляпин высказался об артистках, которые открыто пишут в своих мемуарах о домогательствах

lenta.ru: Прохор Шаляпин призвал российских артисток молчать о домогательствах

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летний певец и шоумен Прохор Шаляпин высказался об артистках, которые пишут мемуары с откровениями о пережитых домогательствах или насилии. Его слова приводит телеграм-канал ROCKET MAG, сообщает «Лента.ру».

Певец призвал коллег по шоу-бизнесу не рассказывать о перенесенных домогательствах со стороны продюсеров или легенд отечественной сцены.

«Переспала — помалкивай. Взяла деньги, положила в сумку и пошла домой. Перекрестилась, помолилась, грехи отпустили. И радуйся, что у тебя вообще был секс в жизни», — заявил Прохор.

Он подчеркнул, что особенно не приемлет подобные откровения, когда они касаются людей, которых уже нет в живых и которые не могут ответить на обвинения. По его мнению, истории, всплывающие спустя десятилетия, не стоит делать основой для мемуаров.

Ранее певец Прохор Шаляпин сделал заявление после покупки дома под Москвой.

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