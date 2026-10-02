В Павловском Посаде 1 октября стартовал новый сезон школьной лиги

Единая школьная лига, запущенная в октябре 2024 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, за два года укрепилась в статусе одного из крупнейших спортивных движений Подмосковья. В Павлово‑Посадском округе в проекте задействованы девять команд. За время работы лиги здесь провели почти 300 игр, а в состязаниях поучаствовали порядка 500 молодых атлетов.



Программа сезона 2026–2027 расширена: к футзалу, волейболу, баскетболу и шахматам добавили настольный теннис. Это расширяет возможности для ребят и дает шанс раскрыться новым талантам. Ярким примером успеха остается команда Первого лицея — победитель баскетбольного турнира сезона 2025–2026. По мнению организаторов, их результат наглядно показывает, как упорство и командная работа приводят к высоким достижениям.



Участие в лиге полезно не только с точки зрения спортивной практики: ребята могут пополнить портфолио, подготовиться к поступлению в профильные вузы, выполнить нормативы ГТО — это способно принести дополнительные баллы при зачислении. Не менее важны и формируемые личностные качества: умение ставить цели, действовать сообща, поддерживать товарищей и добиваться результата — навыки, востребованные в любой профессии.



Муниципальный этап соревнований продлится до марта, затем участников ожидает региональный уровень, а в апреле пройдет «финал четырех». Организаторы пожелали спортсменам верить в свои силы, ценить командную поддержку и уверенно двигаться вперед.