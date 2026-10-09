Спортивный директор «Балтики» может покинуть свой пост: ранее он конфликтовал с тренером Талалаевым

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в ближайшее время покинет свой пост, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Маргарян занимает должность спортивного директора калининградского клуба с ноября 2023 года, до этого он работал в спортивных отделах «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Крыльев Советов» и «Пари НН».

Не сообщается, связан ли предстоящий уход Маргаряна с его конфликтом с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым. Тренер выражал недовольство продажей лидеров и трансферной политикой клуба в целом. В начале недели в интервью Sport24 Маргарян не стал отрицать наличие конфликта с Талалаевым, но отказался раскрывать его детали.

«Балтика» занимает восьмое место в РПЛ с 11 очками после девяти туров. 11 октября калининградцы сыграют на выезде с «Ахматом».

Ранее народный артист России Александр Розенбаум признался, что ему импонирует работа Талалаева в «Балтике».