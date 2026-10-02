«Потихоньку держу себя, держу»: мама Соседова вышла на связь после похорон сына

30 сентября в Москве прошли похороны известного музыкального критика. В интервью Teleprogramma.org женщина призналась, что старается держаться и понемногу собирать себя заново в дни, когда боль особенно остра.

«Ничего, потихоньку держу себя, держу», — рассказала мама критика.

Мать поддерживает старший сын — брат Соседова, Владимир. Он не переехал жить к Антонине Петровне, но находится с ней на связи.

Накануне исполнилось девять дней с момента ухода Соседова. Близкие помянули его в узком кругу. Для семьи этот день стал точкой опоры — возможностью вместе вспомнить Сергея, поговорить и не прятать слезы.

Антонина Петровна не скрывает, насколько тяжела сейчас даже бытовая сторона жизни. Все девять дней после смерти Сергея прошли в ожидании его тела и в подготовке к прощанию. А во время похорон Антонине Петровне стало плохо. Экстренную помощь 90-летней женщине оказали врачи, которые находились рядом.

Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября. Он скончался в Якутии, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Прощание с журналистом прошло 30 сентября.

Ранее певец Виктор Салтыков рассказа л, за что фанаты Аллы Пугачевой критиковали Сергея Соседова.