«Зенит» летал в Китай, «Спартак» переподписал Барко: как лидеры РПЛ провели паузу на матчи сборной

9 октября матчем «Ростов» — «Акрон» возвращается Российская премьер-лига (РПЛ), бравшая трехнедельную паузу на игры сборных. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает, чем занимались в этот период лидеры РПЛ.

Напомним, турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар» с 21 очком, далее идут «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, у которых по 19 баллов, рядом находится «Зенит» с 18 очками.

«Краснодар» сыграл с клубами РПЛ и Медиалиги

«Краснодар» сыграл два товарищеских матча с клубами из разных миров — «Десяткой» комика Азамата Мусагалиева из Медиалиги и «Ростовом» из РПЛ. Оба матча завершились с одинаковым счетом — вице-чемпионы страны победили 3:0.

Фото: [ Азамат Мусагалиев и Джон Кордоба/ФК «Краснодар» ]

В матче с ФК 10 результат был оформлен еще в первом тайме: дубль сделал Хуан Боселли, еще один мяч забил Даниил Уткин, записавший к тому же на свой счет результативную передачу. Отметим, что на этот товарищеский матч на краснодарскую «Озон Арену» пришли более 27 тыс. зрителей, что и на играх чемпионата было бы неплохой явкой.

А вот матч 3 октября на «Ростов Арене», напротив, прошел без зрителей. Уткин открыл счет уже на пятой минуте, еще до перерыва Батчи его увеличил, а в самом начале второго тайма Джон Кордоба поставил точку.

10 октября у «Краснодара» важнейший матч в чемпионате: «быки» примут «Зенит».

«Спартак» отстоял Барко

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Главной новостью из стана красно-белых стало подписание нового контракта с лидером команды Эсекьелем Барко. Предыдущее соглашение с аргентинцем истекало по окончании нынешнего сезона, теперь Барко со «Спартаком» до 2030 года.

«Это однозначно самые длинные переговоры, трудно их сравнивать по уровню сложности. Это важный игрок для команды, который возьмет еще больше лидерства. У него прекрасные отношения с главным тренером, особенные отношения с болельщиками», — рассказал Франсис Кахигао.

Спортивный директор «Спартака» подчеркнул, что в контракте заложены очень высокие отступные, «только ПСЖ сможет себе позволить их». Это должно оградить Барко от посягательств конкурентов. Агент Тимур Гурцкая рассказал, что переговоры по контракту ускорили, узнав, что Барко может переманить «Зенит».

Во время паузы «Спартак» сыграл контрольный матч со своей второй командой. Основа победила 2:1, голами отметились Виктор Парада и Игорь Дмитриев.

В 10-м туре «Спартак» сыграет 10 октября на выезде с «Крыльями Советов».

«Динамо» обыграло «Родину»

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Московское «Динамо» обыграло в контрольном матче «Родину» — 3:2. Первый тайм полностью остался за бело-голубыми. Бителло открыл счет, а затем ассистировал Ивану Сергееву. Даниил Фомин отличился с пенальти, который заработал Николас Маричаль. А вот после перерыва инициатива перешла к дебютантам РПЛ, Солтмурад Бакаев и Брайан Мансилья сохранили интригу до конца матча.

11 октября «Динамо» сыграет на выезде против казанского «Рубина».

ЦСКА проводил Вагнера Лава

У ЦСКА мощное российское лидерское ядро, поэтому по время паузы состав армейцев серьезно поредел. Команда провела контрольные матчи с командами Первой лиги. Лидирующему в своем турнире «Нижнему Новгороду» армейцы уступили со счетом 1:3. В концовке матча Данила Козлов размочил счет с пенальти, а в первом тайме Лусиано Гонду свой шанс с 11-метровой отметки уступил.

Во втором поединке ЦСКА обыграл новую команду Дмитрия Аленичева «Арсенал» — 3:1. Отличились Гонду и молодой талант армейцев 18-летний Иван Тарасенко, еще один мяч туляки забили в свои ворота.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Между этими играми ЦСКА устроил прощальный матч Вагнеру Лаву, одному из лучших легионеров в истории российского чемпионата. Бразилец был потрясен тем, что ЦСКА для него устроил. Вагнер Лав вышел на поле со своими сыновьями. В матче сошлись легенды ЦСКА и команда друзей Вагнера Лава — бразильцы, с которыми нападающий пересекался по ходу своей длинной карьеры. Сам виновник торжества сыграл по тайму за обе команды и за обе забил. 3:3 в итоге.

11 октября ЦСКА примет на своем поле «Родину».

«Зенит» сыграл два международных матча

Петербургский сыграл два товарищеских матча — и оба с командами не из России.

Вначале «Зенит» отправился в Китай, где сыграл с бывшим клубом Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа». Матч завершился безголевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались гости.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

4 октября «Зенит» принял белорусский БАТЭ. Единственный мяч в концовке забил привлеченный из молодежки полузащитник Иван Шаталов.

Перед важнейшим матчем с «Краснодаром» главная неприятность — повреждение у защитника Игоря Дивеева, которое он получил в расположении сборной. Пока не понятно, сумеет ли он восстановиться к игре в Краснодаре.