Экс-футболист «Спартака» усомнился в чемпионских перспективах «Зенита»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» бывший полузащитник Виктор Булатов в разговоре с Metaratings.ru оценил перспективы действующего чемпиона страны «Зенита» в нынешнем сезоне.

Эксперт отметил низкие командные скорости у петербургской команды и плохое взаимодействие между игроками. По мнению Булатова, «Зенит» строит игру только на сильных качествах отдельных футболистов.

«Не просматривается какой-то командной идеи. „Зенит“ выглядит энергетически потухшим. Вроде бы есть исполнители, но нет какой-то рвения, желания, самоотдачи: чтобы в каждом матче футболисты умирали за тренера, за чемпионство», — сказал Булатов.

Собеседник издания подчеркнул, что с такой игрой «Зениту» будет сложно бороться за первое место.

После девяти туров «Зенит» занимает пятое место в РПЛ, лишь на три балла отставая от лидирующего «Краснодара».

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