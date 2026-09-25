Выяснилось, кто получит наследство Ивана Краско

В комментарии MK.RU он отметил, что наследство перейдет родственникам артиста. Смородинов с сожалением отметил, что участок Краско в Вартемягах, вероятно, скоро будет продан. Продюсер также рассказал, что недавно посетил эту деревню и был огорчен состоянием участка.

«Недавно был в родных Краско Вартемягах, так сердце кровью обливается на участке, где дядя Ваня хотел поставить домик небольшой и баньку, трава колосится. Здесь же, в Вартемягах, дом его дочери, внуков. Никому и ничего не нужно», — сказал продюсер.

Смородинов понадеялся, что близкие установят мемориальную доску в честь артиста.

Напомним, Краско скончался 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 90 лет. Актер 60 лет выходил на сцену Театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, ранее играл в БДТ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открыли наследственное дело актера Юрия Цурило.