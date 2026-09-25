Выяснилось, кто получит наследство Ивана Краско

MK.RU: продюсер Смородинов сообщил, что наследство Краско перейдет родственникам

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Продюсер Вячеслав Смородинов посетил могилу народного артиста РФ Ивана Краско в Комарово и рассказал о распределении наследства артиста.

В комментарии MK.RU он отметил, что наследство перейдет родственникам артиста. Смородинов с сожалением отметил, что участок Краско в Вартемягах, вероятно, скоро будет продан. Продюсер также рассказал, что недавно посетил эту деревню и был огорчен состоянием участка.

«Недавно был в родных Краско Вартемягах, так сердце кровью обливается на участке, где дядя Ваня хотел поставить домик небольшой и баньку, трава колосится. Здесь же, в Вартемягах, дом его дочери, внуков. Никому и ничего не нужно», — сказал продюсер.

Смородинов понадеялся, что близкие установят мемориальную доску в честь артиста.

Напомним, Краско скончался 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 90 лет. Актер 60 лет выходил на сцену Театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, ранее играл в БДТ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открыли наследственное дело актера Юрия Цурило.

Актуально

Читайте также

«Несчастен и взбешен»: почему возвращение в Британию не принесло принцу Гарри покоя

«Несчастен и взбешен»: почему возвращение в Британию не принесло принцу Гарри покоя

Наследственное дело Юрия Цурило открыли в Петербурге

Наследственное дело Юрия Цурило открыли в Петербурге

«Будто родился не в своей эпохе»: Собчак отреагировала на смерть Соседова

«Будто родился не в своей эпохе»: Собчак отреагировала на смерть Соседова

«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

Пранкер накормил СМИ фальшивыми эксклюзивами о концерте Канье Уэста

Пранкер накормил СМИ фальшивыми эксклюзивами о концерте Канье Уэста

Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

Врачи нашли в груди Виктории Бони паразитов

«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

«Как быстро растут дети»: Воля и Утяшева показали редкое фото с детьми

«Как быстро растут дети»: Воля и Утяшева показали редкое фото с детьми

Психолог Степанова предрекла расставание Товстика и Дибровой

Психолог Степанова предрекла расставание Товстика и Дибровой

«Узбекистан меня предал»: певица Наргиз Закирова отреклась от родной страны

«Узбекистан меня предал»: певица Наргиз Закирова отреклась от родной страны

«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

«С днем рождения, папа!»: Юлия Меньшова почтила память Владимира Меньшова архивным снимком

Сестра Самойловой раскрыла правду о Джигане

Сестра Самойловой раскрыла правду о Джигане

Добавьте mosregtoday.ru в избранное