Мать Сергея Соседова раскрыла последний разговор с сыном перед смертью

Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала о последнем разговоре с сыном перед его смертью. Об этом сообщает aif.ru .

Женщина уточнила, что общалась с Соседовым 21 сентября, перед его отъездом. Разговор был обычным: она желала сыну, чтобы все прошло хорошо. По ее словам, критик должен был войти в состав жюри конкурса. Мать также попросила его позвонить, однако тот всегда звонил редко, когда уезжал, объясняя это занятостью. Вместо ожидаемого звонка раздался совсем другой.

Сергей Соседов был известным музыкальным критиком и телеведущим. Он участвовал в различных проектах, связанных с музыкой и эстрадой. О его смерти стало известно ранее. Причины не уточняются. Прощание с критиком, по данным СМИ, планируется в ближайшее время. Коллеги и поклонники выражают соболезнования родным и близким.

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