Стало известно о возможном воссоединении Мироновой с экс-мужем

KP.RU: поклонники заговорили о воссоединении Марии Мироновой с бывшим мужем

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Поклонники 53-летней российской актрисы Марии Мироновой заговорили о ее возможном возвращении к бывшему мужу после публикации фотографии с ним и детьми, пишет KP.RU.

Накануне артистка показала снимок с детьми и 62-летним предпринимателем Игорем Удаловым. На фотографии Мария позирует вместе со старшим сыном Андреем Мироновым-Удаловым и младшим сыном которого родила от Андрея Сороки.

«Папа и сыновья», — подписала снимок Миронова.

Фанаты сразу же решили, что актриса тайно сошлась с бизнесменом.

Мария и Игорь были в разводе с 1999 года, но актриса всегда тепло отзывалась о нем. Миронова утверждала, что они с Удаловым сохранили отличные отношения и продолжали поддерживать связь. Недавно Игорь подарил младшему ребенку бывшей жены семейную реликвию — теннисную ракетку легендарного Андрея Миронова.

Ранее Мария Миронова отреагировала на насмешки, которые появились после ее победы в суде над Андреем Сорокой.

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