Стало известно о возможном воссоединении Мироновой с экс-мужем
KP.RU: поклонники заговорили о воссоединении Марии Мироновой с бывшим мужем
Фото: [скриншот видео]
Поклонники 53-летней российской актрисы Марии Мироновой заговорили о ее возможном возвращении к бывшему мужу после публикации фотографии с ним и детьми, пишет KP.RU.
Накануне артистка показала снимок с детьми и 62-летним предпринимателем Игорем Удаловым. На фотографии Мария позирует вместе со старшим сыном Андреем Мироновым-Удаловым и младшим сыном которого родила от Андрея Сороки.
«Папа и сыновья», — подписала снимок Миронова.
Фанаты сразу же решили, что актриса тайно сошлась с бизнесменом.
Мария и Игорь были в разводе с 1999 года, но актриса всегда тепло отзывалась о нем. Миронова утверждала, что они с Удаловым сохранили отличные отношения и продолжали поддерживать связь. Недавно Игорь подарил младшему ребенку бывшей жены семейную реликвию — теннисную ракетку легендарного Андрея Миронова.
Ранее Мария Миронова отреагировала на насмешки, которые появились после ее победы в суде над Андреем Сорокой.