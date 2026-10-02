Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

NEWS.ru: Иван Охлобыстин с женой едва не погиб под обстрелом ВСУ в Донбассе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

60-летний российский актер Иван Охлобыстин вместе с женой попал под обстрел ВСУ в Донбассе, сообщил NEWS.ru передал друг артиста — кинорежиссер Олег Фомин.

По его словам, украинский боеприпас попал в гостиницу, где останавливался Охлобыстин с женой и зятем. Они занимали один номер.

«Он отправился в [ДНР], и они с женой и зятем занимали один номер. Как только они уехали, туда прилетело», — рассказал Фомин.

Охлобыстин активно поддерживает ДНР и ЛНР на протяжении многих лет, регулярно совершая гуманитарные и медийные поездки в регион, а также оказывая прямую поддержку ВС РФ и местным подразделениям.

Актер не впервые попадает под вражеский обстрел. Так, в декабре 2023 года во время очередной доставки гуманитарного груза Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе и «словил пулю» в бронежилет.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин не может полететь в Турцию из-за европейских санкций.

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