«Зенит» ищет голкипера на замену Адамову

Mash на спорте: «Зенит» планирует зимой расстаться с основным вратарем Адамовым

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

«Зенит» планирует в зимнее трансферное окно расстаться со своим основным вратарем Денисом Адамовым, сообщает «Mash на спорте».

По данным источника, петербуржцы не могут договориться о новом контракте для голкипера. Клуб предлагает Адамову ежегодную зарплату в €1,6 млн, сторона игрока настаивает на сумме в €2 млн плюс бонусы, подчеркивая, что голкипер является основным на своей позиции и привлекается в сборную России.

Отмечается, что в «Зените» уже наметили кандидатов на замену Адамову. Речь идет о голкипере австрийского «Штурма» Даниле Худякове и Илье Лантратове из «Локомотива». Причем последнего легко будет уговорить на зарплату поменьше, поскольку он потерял статус основного в «Локо».

Кроме того, «Зенит» подумывает переманить у «Краснодара» Станислава Агкацева, но такой сценарий представляется маловероятным.

Ранее стало известно, что «Родина» хочет пригласить на пост главного тренера ушедшего из «Ростова» Джонатана Альбу.

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