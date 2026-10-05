Стало известно о намерении Синди Кроуфорд засудить ребцентр, где умер ее сын

60-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер намерены изучить обстоятельства смерти единственного сына, 27-летнего Пресли. Синди решила начать судебное разбирательство с руководством рехаба, где произошла трагедия, сообщает RadarOnline.

О смерти Пресли Гербера стало известно 20 сентября. Причиной гибели стала передозировка запрещенными веществами. Трагедия произошла в элитном реабилитационном центре Resolutions Living в Лос-Анджелесе, куда Пресли попал накануне гибели. Позже выяснилось, что рехаб работал без лицензии, а его владельца привлекали к ответственности по делу о хранении наркотических веществ.

Источники, приближенные к семье Кроуфорд, сообщили, что супруги решили судиться с руководством реабилитационного центра. Семья хочет, чтобы центр закрыли, а всех людей, включая человека, который привел туда Пресли и оставил его, привлекли к ответственности.

Родители задаются вопросом, как уязвимый 27-летний парень оказался один в комнате всего за несколько часов до смерти, и кто был ответственен за наблюдение за ним.

Ранее сообщалось, что дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию из-за неожиданной смерти брата.