«Энергозатратное мероприятие»: Брухунова призналась, что не отдыхает в путешествиях

Super: Татьяна Брухунова заявила, что не считает свои путешествия отдыхом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя Татьяна Брухунова, жена 81-летнего юмориста Евгения Петросяна, заявила, что не считает свои путешествия отдыхом, а воспринимает их как тяжелый труд, пишет Super.

По словам Брухуновой, открытие новых мест требует больших энергозатрат: в поездках удается поспать лишь 4-5 часов в сутки, к тому же приходится постоянно переезжать.

«Многие люди не понимают разницы между отпуском и путешествием. Путешествие — это очень энергозатратное мероприятие: у тебя практически каждый день новый отель», — рассказала Татьяна.

В качестве примера она показала подписчикам свой маршрут по Марокко и отметила, что эта страна подходит для путешествий, но не для спокойного отдыха.

Поездка в Марокко состоялась после того, как Татьяна впервые за 13 лет путешествий по Европе не смогла получить визу для поездки в Милан на Неделю моды. Во время пребывания в Марокко Брухунова побывала в Касабланке и Рабате, осмотрела достопримечательности и познакомилась с местной кухней.

Ранее Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике за ₽60 тысяч.

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